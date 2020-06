Pamätám si ako som jej pred 1.kolom prezidentských volieb nedával žiadnu šancu. Lebo veď Slováci ženu a k tomu liberálku nemôžu zvoliť. Už je to rok, čo mi svojou činnosťou robí neskonalú radosť. Vivat Zuzana, great job so far!

