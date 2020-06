Pán preceda NRSR Borisko vymyslel novú pozíciu a presadil si na ňu (v duchu názvu svojej strany) matku jedného zo svojich detí Petru Krištúfkovú. Ako asi vyzeralo výberové konanie? Takto? Aj by to bolo vtipné keby to nebola pravda

